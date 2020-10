Gareth Bale und der „Fluch“ - jetzt kommt der LASK

Der LASK bekommt es am Donnerstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Europa League nicht nur mit einem der vielleicht zehn besten Teams des Kontinents zu tun. Mit Gareth Bale verfügt Tottenham auch über einen klingenden Namen, der seiner Karriere an alter Wirkungsstätte in Nord-London neuen Schwung verleihen möchte. Durchaus möglich, dass der vierfache Champions-League-Sieger mit Real Madrid gegen den LASK erstmals nach seiner Rückkehr in der Startelf der „Spurs“ steht. Die Heimkehr des Walisers stand seit Bekanntwerden der Leihe durch Real am 19. September bisher aber unter keinem guten Stern - von einem „Fluch“ ist die Rede.