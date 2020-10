Arsenal-Stars verschanzen sich in Wiener Hotel

Weltberühmt, ständig live im TV, kein Detail bleibt geheim - über Arsenal wird es Didi Kühbauer vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) nicht schwerfallen, Informationen einzuholen. So nah wie der LASK im Mai 2019 wird aber Rapids Trainer nicht an die „Gunners“ rankommen. Die Arsenal-Stars verschanzen sich nach ihrer Landung sofort im Hotel. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager.