Chaos-Klub Horn hat einen neuen Trainer

„Wunschkandidat“ Schriebl habe sich in der Regionalliga einen tollen Namen gemacht. „Wir sind uns sicher, dass er mit seiner positiven Art die Mannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, erklärte Horns Geschäftsführer Andreas Zinkel. Der 42-Jährige startete seine Trainerlaufbahn 2014 als Co-Trainer bei Austria Salzburg. In der Folge war er in der Salzburger Liga für den SV Kuchl und zuletzt bei Regionalligist SV Seekirchen tätig.