Beifahrer (29) starb bei Horror-Crash gegen Baum

Es war gegen 5 Uhr in der Früh, als der 25-Jährige am 17. Mai 2020 mit knapp 1,2 Promille und seinem ,Spezl’ als Beifahrer von einer feuchtfröhlichen Grillfeier nach Hause fahren wollte. „Ich habe drei bis vier große Bier getrunken“, gestand der Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht. Das Kokain und Cannabis, das in seinem Blut entdeckt wurde, habe er aber nicht in jener Nacht konsumiert, sondern mit Sicherheit 24 Stunden zuvor, beteuerte der Unterländer.