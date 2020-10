LIVE: Ehemaliger Top-10-Mann Simon gegen Thompson

Thompson, der Mann mit dem Schnurrbart ist schon seit vier bis fünf Jahren in der Top 100 dabei. Sein größter Erfolg ist der Gewinn des ATP-Turniers von Hertogenbosch. In der ersten Woche in Köln scheiterte er in der ersten Runde an unserem Dennis Novak (unten im Bild) mit 3:6, 3:6. Simon zog im Achtelfinale gegen den Spanier Roberto Bautista-Agut den Kürzeren.