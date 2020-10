Alte Sorgen und neue Cluster: Lage immer schlimmer

Der größte neue Cluster kommt indes aus Wiener Neustadt. Wie die „Krone“ erfahren hat, wurden insgesamt 19 Mitarbeiter eines Unternehmens positiv getestet. Weitere Fälle gelten als wahrscheinlich. „Ein Screening des Betriebes wurde veranlasst“, heißt es aus dem Stab von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Besorgt blicken die Behörden auch in die Pflegeheime, wo die Zahl der Infizierten wieder angestiegen ist. So wurden im Betreuungszentrum in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten sechs neue und im Heim in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf drei neue Folgefälle verzeichnet. Eine weitere Ansteckung wurde im Zusammenhang mit dem Seniorenzentrum Stadtwald in St. Pölten verzeichnet.