Kuchl bei Corona-Fällen an der Spitze in Salzburg

Im Bundesland Salzburg führte die seit dem Wochenende unter Quarantäne stehende Marktgemeinde Kuchl im Tennengau mit 121 aktiv infizierten Personen am Sonntag die Liste der am stärksten betroffenen Orte an. Auf Platz zwei lagen Großarl und St. Martin im Tennengebirge mit je 42 Infizierten, gefolgt von Adnet mit 27 und Koppl mit 23 aktiven Fällen, teilte das Land Salzburg am Sonntag mit.