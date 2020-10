Corona-Verschärfungen: Tauziehen um Fans

„Wir sind im internationalen Vergleich mit dem, was tatsächlich erlaubt ist, am oberen Ende. Überall in Europa wird dichtgemacht, wir müssen schauen, wie lange wir das angesichts der sehr hohen Infektionszahlen noch halten können“, meint der Vizekanzler, der betonte, dass es im Falle von Verschärfungen „keine Ausnahmen für einzelne Events geben“ könne.