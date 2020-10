Box-Heldin tanzt mit Frau - und wollte Papa töten

Beleidigungen - Olympisches Gold

Es kam gottlob nicht so weit. Dafür legte Adams aber eine beeindruckende Karriere als Boxerin hin. 2012 holte sie in London, 2016 in Rio Gold - und damit einen Platz in den Geschichtsbüchern. Zu den Erfolgen motiviert wurde sie unter anderem durch Kommentare, denen sie sich seit jeher ausgesetzt sieht. Als lesbisches schwarzes Mädchen durfte sie sich oft die Bezeichnung „N....“ anhören, später hieß es: „Warum spielst du nicht Tennis?“ oder: „Du bist zu hübsch fürs Boxen.“ Adams beeindruckte all das nicht. Ebenso wenig wie die mutmaßlichen Kommentare, die sie auslösen wird, weil sie mit einer Frau tanzt.