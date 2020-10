Handy am Steuer ist weiter ein „Lieblingsdelikt“

182 Organmandate und 17 Anzeigen wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung bzw. verbotener Handynutzung (Surfen im Internet, verfassen von Nachrichten etc.), 204 Organmandate (zehn Anzeigen) wegen Missachtung der Gurtpflicht sowie fünf Anzeigen bezüglich Missachtung der Kindersicherungspflicht: Das ist die Bilanz von Verkehrskontrollen im Rahmen einer eintägigen Schwerpunktaktion in dieser Woche in allen Tiroler Bezirken. Dabei hat man das Augenmerk vor allem auf die Themen Sicherheitsgurt, Kindersicherung und verbotenes Telefonieren bzw. verbotene Handynutzung gelegt.