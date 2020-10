London verbietet Treffen zwischen Haushalten

In London gelten ab Samstag schärfere Corona-Regeln. Angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte in Innenräumen nicht mehr miteinander treffen. Das hat der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, am Donnerstag bekannt gegeben. Auch Treffen in Pubs oder Restaurants sind dann nicht erlaubt.