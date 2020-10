Ronaldos Schwester wittert Corona-Verschwörung

Mit ihren Worten sorgt sie jedenfalls für Irritationen. „Ich glaube, dass heute Tausende von Menschen, die so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Maßnahmen glauben, genau wie ich sehen werden, dass es der größte Betrug ist, den ich seit meiner Geburt gesehen habe.“ Ob sie damit die gesamte Pandemie oder das positive Testergebnis ihres Bruders meint, ist nicht ganz klar. Der Stürmer hat keinerlei Symptome, es geht ihm gut. „Ein Satz, den ich heute gelesen habe und der mich applaudieren ließ: ‘Es reicht damit, die ganze Welt zu täuschen.‘ Irgendjemand, öffnet die Augen, bitte“, fügt Aveiro noch hinzu.