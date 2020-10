Todesfall in Straß: Trauer um Trainer Krempl

Schlimme Nachrichten: Straß-Trainer Bojan Krempl ist am Mittwoch völlig überraschend verstorben. Das teilte der Verein in den sozialen Netzwerken mit. Krempl hatte im Herbst 2019 bem Klub zum wiederholten Male das Traineramt übernommen. Der SV Straß, der zuletzt ein 2:3 in Frohnleiten kassiert hatte, liegt aktuell auf Rang zehn der Oberliga Mitte/West.