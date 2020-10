Livestream: Geht der Erfolgslauf von Otte weiter?

Der dritte Spieltag der bett1HULKS Indoors in Köln startet mit einer höchst interessanten Partie: Der deutsche Qualifikant Oscar Otte, der zum Auftakt des Hauptfelds bei den mit 325.610 Euro dotierten Turnier in der LANXESS Arena überraschend Landsmann Jan-Lennard Struff besiegen konnte, will gegen Radu Albot aus Moldawien seinen Erfolgslauf fortsetzen. Die Partie gibt’s oben im Livestream! (Hier die Wett-Quoten zum Turnier in Köln!)