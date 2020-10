Schlierenzauer: Auf Abwegen in die richtige Spur

„Macht mir Spaß, in so eine Rolle zu schlüpfen, mich mal in was anderem außer einem Sprunganzug oder Trainingsklamotten zu zeigen“, schmunzelt Österreichs einstiger Überflieger. Der gerne wieder in die richtige Spur finden will. „Dafür wird jeden Tag geschuftet. Es gilt, weiterhin an der Konstanz zu feilen. Abläufe und Bewegungsmuster einschleifen, an den viel zitierten kleinen Schrauben drehen und gerade aufgrund der intensiven Phase die regenerativen Maßnahmen nicht zu kurz kommen zu lassen.“