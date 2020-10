Murray: Schulmassaker, künstliche Hüfte, Triumphe

Nein, der britische Nationalheld des Tennissports hatte es in seiner einzigartigen Karriere nicht leicht. Bereits in frühen Kindheitsjahren zum weißen Sport gekommen, litt der zweifache Wimbledon-Champ in seiner Jugend lange an dem grässlichen Schulmassaker auf der Insel mit 16 toten Erstklässlern und einem Lehrer, das er 1996 hautnah miterleben musste. Es war das Attentat von Dunblane, Murray kannte den Todesschützen sogar persönlich. „Er ist ab und zu in unserem Auto mitgefahren, wir haben ihn manchmal zum Bahnhof gebracht“, erinnert sich Murray in einer Dokumentation.