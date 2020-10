Saukopf-Affäre: Verteidiger kritisiert Anklage

Schon fast vergessen schien die Geschichte, die sich Anfang Mai 2016 zugetragen hat: Damals, in der Nacht am 5. Mai, trafen sich zwei Männer mit einem Ziel: die Moschee in der Grazer Laubgasse mit Schweineblut zu beschmieren und Schweinekopfhälften auf einem Bauzaun zu befestigen. Was einer der Täter, Thomas K., der der rechten Szene zuzuordnen ist, damals nicht wusste: dass sein Kumpane als Quelle des Abwehramtes des Bundesheeres tätig war! Kurz bevor klar war, dass die Tat nun tatsächlich stattfinden sollte, machten sich fünf Beamte des Abwehramtes auf den Weg zum Gebetshaus, der Verfassungsschutz wurde informiert. Schon bald klickten für die Verdächtigen die Handschellen.