Salzburg zieht die Corona-Zügel strammer

In puncto Corona-Maßnahmen gehen die politischen Meinungen in Salzburg auseinander. Die Freiheitlichen empfinden die Verordnung im Tennengau als willkürlich. „Die Restriktionen sind nicht verhältnismäßig“, ärgert sich FPÖ-Landesparteichefin Marlene Svazek. Währenddessen bekräftigen ÖVP und Grüne ihren eingeschlagenen Kurs. „Der Anstieg der Infizierten ist besorgniserregend. Im Sinne der Solidarität ist es nun wieder geboten, sich an die verschärften Regeln zu halten“, appelliert die grüne Klubobfrau und Tennengau-Bezirkssprecherin Kimbie Humer-Vogl an die Bevölkerung.