Denkmal erinnert an Teilung Tirols vor 100 Jahren

Am Samstag, 10. Oktober, hat sich der Tag, an dem Tirol geteilt wurde, zum 100. Mal gejährt. Aus dem Anlass haben die Landtagspräsidenten der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit ihren Schützenkommandanten in der Mitte des Landes ein Denkmal gesetzt: Einen Markstein beim Latzfonser Kreuz bei Klausen.