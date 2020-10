Streit um Einparkmanöver: Wiener drohte mit Messer

Wegen einer Auseinandersetzung um ein Einparkmanöver in der Kudlichgasse in Favoriten hat Samstagnachmittag ein Wiener seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht. Der 55-Jährige flüchtete nach dem Streit mit seiner Begleiterin und ließ die Waffe fallen. Der Mann wurde laut Polizei wenig später in seiner nahe gelegenen Wohnung festgenommen.