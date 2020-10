Handball: Fivers und Schwaz weiter makellos

Die weiterhin makellosen Teams der Fivers Margareten und von Schwaz liefern sich an der Spitze der spusu-Handballliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Wiener fertigten am Samstag in der sechsten Runde in eigener Halle die HSG Graz mit 40:28 (21:12) ab, Schwaz gewann in Hard 30:23 (17:14). Beide haben je 12 Punkte am Konto, gefolgt von Ferlach, Bärnbach/Köflach und Westwien, die aber nur über je halb so viele Zähler verfügen.