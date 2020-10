Neuer Corona-Cluster nach Trauung in Adnet

Wie in keinem anderen Bezirk schnellen die Corona-Zahlen im Salzburger Tennengau derzeit nach oben. Private Feiern und Veranstaltungen verschlimmern die Lage zusätzlich: Ein neuer Cluster ist etwa auf eine Hochzeit in Adent zurückzuführen. 20 Personen wurden im Anschluss positiv getestet, 100 befinden sich momentan in Quarantäne.