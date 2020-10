Potzblitz! Demare holt schon wieder Etappensieg

Das Gesamtklassement führt nach der vorwiegend flachen Etappe weiter Joao Almeida an. Der Portugiese hat einen Vorsprung von 43 Sekunden auf den Spanier Pello Bilbao, fünf Sekunden dahinter folgt der Niederländer Wilco Kelderman. Der als Mitfavorit auf den Giro-Sieg geltende Italiener Vincenzo Nibali liegt 1:01 Minuten zurück als Fünfter in aussichtsreicher Position. Patrick Konrad vom Bora-Team bleibt weiter Neunter, am Freitag reihte er sich als 24. ein. Auf Almeida fehlen dem Niederösterreicher 1:26 Minuten. Hermann Pernsteiner ist 14. (+1:48) der Gesamtwertung.