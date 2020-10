Walkner bei Andalusien-Rallye Tages-Zweiter

„Der heutige Tag war richtig gut und hat extrem viel Spaß gemacht“, meinte Walkner. Bei einer Stelle habe er „wahnsinnig viel Glück“ gehabt, da ein recht großer Stein auf der Strecke fast zu einem neuerlichem Crash geführt hätte. „Ich habe heute von Kilometer eins bis zum Ziel alles gegeben.“ Walkner will nun in der letzten Etappe am Samstag das gute Gefühl mitnehmen und „noch einmal angreifen“.