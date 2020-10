Messi schießt Argentinien zu WM-Quali-Auftaktsieg

Argentinien ist am Donnerstag mit einem knappen Erfolg in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gestartet. Im Heimspiel gegen Ecuador in Buenos Aires gelang Lionel Messi der Treffer zum 1:0-Sieg. Der Topstar traf bereits in der 13. Minute vom Elfmeterpunkt, nachdem Pervis Estupinan im Strafraum Lucas Ocampos richtiggehend umgesäbelt hatte. Messi verwandelte sicher halbhoch, obwohl der Keeper die richtige Ecke ahnte.