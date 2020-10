ATP-Turnier in Köln: Pro Tag dürfen 800 Fans rein

Eine Tennisveranstaltung wird laut den aktuellen Coronavirus-Regeln in Deutschland anders beurteilt als etwa ein Fußballspiel. Während Letzteres in die Kategorie landesweiter Teamsport fällt und maximal 20 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden darf, sind bei anderen Nicht-Teamsportveranstaltungen 30 Prozent erlaubt. Das wären in der Arena circa 6000 Besucher. Doch in Köln meldete man in den letzten Tagen hohe Corona-Zahlen. So entschied man sich für die sicherere Variante, berichtet der „Kölner Stadtanzeiger“.