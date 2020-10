Darf’s ein bisserl mehr sein?

Zuverlässig in jeder Situation

Auf ehrliche und hochwertige Zutaten legt auch Johannes Lingenhel großen Wert. Nur solche kommen ihm in seinem „Käse & Restaurant Lingenhel“ auf der Landstraßer Hauptstraße auf den Tisch. Seit es den Laden gibt, ist auch Wien Energie als Partner für Licht und Wärme mit an Bord. „Die sind immer mit voller Energie am Werk, genau wie mein Team“, sagt Lingenhel. Das gilt übrigens auch in schwierigen Zeiten: Durch die persönliche Betreuung können oft gemeinsam individuelle Lösungen gefunden werden, auch wenn einmal nicht alles rund läuft. Das wurde gerade jetzt in der Corona-Zeit deutlich: Die Energie geht der Wiener Wirtschaft sicher nicht aus!