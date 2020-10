Heiße Debatte um Wirtshaus-Sperrstunde

Deutsche Reisewarnung für Salzburg droht

„Ist Ihnen drei Stunden länger abfeiern mit Alkohol so wichtig, dass Sie dafür in eine Lockdown gehen wollen?“, wetterte Wilfried Haslauer in Richtung FPÖ und warnte vor einer drohenden Reisewarnung. Die wird in Deutschland nach Empfehlung des Robert Koch Instituts für Gebiete ab einer Inzidenzzahl von 50 ausgesprochen – in Salzburg lag mit Stand Mittwoch diese Zahl bei 48,5. Das veranlasst auch Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller zu einem „Hilferuf“ an die EU: Er fordert, dass die überbordenden Reisewarnungen- und Einschränkungen aufgehoben werden.