Kritik an Gastro-Regeln: „Freude an Arbeit fehlt“

„Jeden Tag kommt wieder eine neue Hiobsbotschaft. Da macht die Arbeit wirklich keine Freude mehr“, poltert der Wagrainer Wirt. Besonders die neue Sonderregelung zur vorverlegten Sperrstunde ärgert ihn. Die Beherbergungsbetriebe in Salzburg dürfen weiterhin in Hotelbars bis 1 Uhr früh Getränke ausschenken – aber nur an Übernachtungsgäste des Hauses. „Den Hausgast darf ich bedienen, meinen Stammgast, der seit Jahren zu mir kommt, nach 22 Uhr aber nicht mehr. Das ergibt keinen Sinn“, kritisiert Fritzenwallner. Auch die Personen-Begrenzung kann der Besitzer des Hotels Enzian nicht nachvollziehen. „Eine Familie mit 25 Personen darf keinen Tisch für eine Geburtstagsfeier reservieren. Wenn aber zufällig Personengruppen in dieser Größe zusammenkommen – also ohne Reservierung – dann darf ich sie bedienen“, berichtet Fritzenwallner.