Sofia Vergara ist bestbezahlte Schauspielerin

Die TV-Ladys konnten jedenfalls von lukrativen Gehältern aus traditionellen Fernseh- und den weiter wachsenden Streamingangeboten profitieren, bei denen der Großteil der Bezahlung im Voraus erfolgt. Ein weiterer TV-Star, Viola Davis (Rang 10 mit 15,5 Millionen US-Dollar) steht zum ersten Mal auf der Liste mit Hauptrollen in der Krimiserie „How to Get Away with Murder“ und dem kommenden Netflix-Film „Ma Raineys Black Bottom“.