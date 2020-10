Demonstrant bei Polizeieinsatz von Brücke gestoßen

Der chilenische Ombudsmann für Kinder kündigte an, eine Beschwerde wegen „versuchten Mordes“ einzureichen. Ein Sprecher der Polizei bedauerte am Samstag die Geschehnisse des Freitags, erklärte aber, dass es sich um einen „unglücklichen Unfall im Zuge der Festnahme mehrere Unruhestifter“ gehandelt habe. Der beschuldigte Beamte habe den 16-Jährigen „weder an beiden Beinen gehalten und hinuntergestoßen, noch sei dieser durch den Gebrauch eines Wasserwerfers von der Brücke geschleudert worden“. Dies wurde in sozialen Medien von angeblichen Augenzeugen geschildert.