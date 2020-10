„The Crown“: Dianas Brautkleid schockiert die Fans

Am 15. November startet die vierte Staffel der Netflix-Serie „The Crown“. In den neuen Folgen taucht die junge Schauspielerin Emma Corrin in der Rolle der jungen Lady Diana Spencer auf. Jetzt hat der Streamingdienst das erste Foto der 24-Jährigen im legendären Hochzeitskleid der Prinzessin von Wales veröffentlicht - und die Fans sind mehr als baff.