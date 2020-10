Drama um 13-Jährige: Klare Forderung des Anwalts

„Das Mädchen ist offenbar österreichweit das jüngste Drogenopfer. Solche Fälle belasten mich sehr, zumal ich ursprünglich geglaubt habe, dass die Serie an jugendlichen Todesopfern in Tirol nunmehr ein Ende hat“, sagt Markus Abwerzger, Anwalt der Familie. Es könne nicht sein, dass eine 13-Jährige, die von Gesetzes wegen her lediglich Süßigkeiten und eine Wurstsemmel kaufen gehen dürfe, selbstständig entscheiden könne, ob sie – auch gegen ihren Willen – stationär aufgenommen werden möchte.