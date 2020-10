„Ich war ja schon kein richtiger Doktor mehr“

Nachwuchs-Sorgen kennt man nicht

Das Land Steiermark plant bis 2025 die Schaffung von 30 Primärversorgungszentren. Zum einen will man so die überfüllten Spitalsambulanzen entlasten, zum anderen hofft man, damit mehr Ärzte in die Peripherie zu locken. Zumindest in der Stadt Liezen geht die Rechnung auf: „Fachärzte hierher zu bekommen war zuletzt nicht schwierig. Unser Kinderarzt geht Ende des Jahres in Pension, auch für ihn gibt es bereits einen Nachfolger“, begrüßt Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner das neue Modell.