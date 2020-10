Rapid: Das sagt Kühbauer zu Arsenal und Co.

Exklusives Heimdress für die Europa League

Bei den Spielen in der UEFA Europa League Gruppenphase wird Rapid übrigens nicht in den aktuellen gestreiften Heimtrikots auflaufen, sondern in einer exklusiven, neuen Variante. Das eigens für den internationalen Bewerb entworfene Dress erzählt nämlich eine besondere Geschichte: Heuer feiert der SK Rapid 90 Jahre Mitropacup-Sieg. Hintergrund: Am 12. November 1930 reichte dem SK Rapid die 3:2 Niederlage im Finale des Mitropacups, um besagten Bewerb - der als einer der ersten Vorläufer des Europapokals gilt - zu gewinnen. Dieser historische Sieg zählt zu den größten Erfolgen in der Vereinsgeschichte.