„Gästeblätter“ für die Wirte

In Wien sorgt die Regelung seit Tagen für Wirbel, in Niederösterreich tritt sie am Montag in Kraft: In den auf der Corona-Ampel orange eingestuften Regionen müssen sich Gäste in Lokalen registrieren. Wirte-Sprecher Mario Pulker und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger stellten dafür ein Formblatt vor.