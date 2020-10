Noch vor einer Woche war „Erfolgsprämie“ Thema

Unfassbar! Jahr für Jahr hielt man das Design Center mit Steuergeldern von rund einer Million Euro am Leben. Heuer stehen – mitunter aufgrund der Corona-Krise – sogar 2,7 Millionen Euro Miese zu Buche. Und dann das! Wie die „Krone“ nun aus Insiderkreisen erfuhr, wurden bei der letzten Beiratssitzung am 23. September nicht nur Beschlüsse, die seit 4 (!) Jahren wegen fehlender Beschlussfähigkeit nicht getroffen wurden, nachgeholt, sondern stand auch der Punkt „Antrag auf Erfolgsprämien 2017“ auf der Tagesordnung. So standen 19.000 € brutto für alle Dienstnehmer, 8000 € für Geschäftsführer Thomas Ziegler, zur Diskussion.