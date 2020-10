Jon Bon Jovi: Das Geheimnis seiner langen Ehe

Kürzlich bezeichnete sich der „It‘s My Life“-Star als „Poster Boy“ für verheiratete Rocker. Er sei stolz darauf, ein Aushängeschild zu sein. Der Zeitung „The Times“ sagte er: „Ich bin gesegnet worden, meine Frau so lange in meinem Leben zu haben, und es hat das Leben zu Hause ausgeglichen gemacht. Darüber musste ich mich nicht ärgern. Ich habe gesehen, wie meine Jungs Scheidungen und schwierige Zeiten durchmachten, und es ist nicht einfach, so etwas nicht mit auf die Bühne zu nehmen.“