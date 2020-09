772 Neuinfektionen, 327 alleine in Wien

Insgesamt gab es in Wien innerhalb von 24 Stunden 327 neue Fälle. Niederösterreich meldete 173 Neuinfektionen, Oberösterreich 96, Tirol 66 und Salzburg 36. In Vorarlberg wurden 24 Neuinfizierte registriert, in Kärnten 23, im Burgenland 17 und in der Steiermark zehn.