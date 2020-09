Das sind die 357 wichtigsten Österreicher!

23 Society-Journalisten, unter ihnen unsere Adabeis Lisa Bachmann und Norman Schenz sowie AdabeiTV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg, haben akribisch erhoben, wer was zählt in der sogenannten besseren heimischen Gesellschaft. Den klaren Platz eins in „Muchas Liste“ im aktuellen „Extradienst“ belegte dabei Fußballer David Alaba. Platz zwei ging an Sängerin Anna Netrebko und Platz drei an Ex-Skirennläufer Marcel Hirscher.