Geheilter HIV-Patient (54) stirbt nun an Leukämie

Timothy Ray Brown gilt als der weltweit erste Mensch, der nach einer HIV-Infektion geheilt werden konnte, und wurde als „Berliner Patient“ bekannt. Nun leidet er an Krebs im Endstadium und wird im kalifornischen Palm Springs wegen Leukämie palliativmedizinisch behandelt, wie der Aktivist Mark King in seinem Blog bekannt machte. Palliativmedizin umfasst die Betreuung in der Sterbephase.