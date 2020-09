Frau Holle hat in Kärnten vorbeigeschaut

Wetter am Sonntag

Am Sonntag wird es bei nur geringer Bewölkung bis über Mittag recht sonnig sein. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne bei aufziehender Bewölkung allmählich weniger und es können sich bevorzugt in den südlichen Landesteilen erste Regenschauer ausbilden. Meist bleibt es am Tag aber noch trocken. In der Nacht greift von Südosten Regen über. Nach Frühtemperaturen zwischen 0 und 5 Grad gehen sich am Nachmittag mit östlichem Wind nicht mehr als 9 bis 14 Grad aus.