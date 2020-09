„Kärntnerei“ wird ein Laden für die Feinschmecker

Rudolf Frierss geht erstmals nach Klagenfurt. Im Villacher Betrieb hat er ein Zwei-Hauben-Restaurant. In der St. Veiter Straße wird er Prosciutto, Salami, Mortadella und viele südliche Spezialitäten anbieten. Der dritte Betrieb ist die Kaslab’n aus den Nockbergen, die in Radenthein von 15 Bauern beliefert wird. Käsemeister Michael Kerschbaumer bietet Bio-Heumilch-Bergkäse, Milch, Topfen, Joghurts und Molkereiprodukte an.