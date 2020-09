Wieder mit Fans! 99ers starten in die neue Saison

Ganz entscheidend: In der ganzen Halle herrscht Maskenpflicht! Und das sogar am Sitzplatz. Was bei rund drei Stunden, die der Fan in der Eishalle verbringt, ungemütlich werden kann. Aber besser so, als es gibt keine Fans. Zum Glück kann die Maske zumindest beim Verzehr von Essen und Trinken am Sitzplatz (!) abgenommen werden - der berühmten Schnitzelsemmel sei dank...