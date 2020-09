Sieg im Kampf gegen fiesen Gewinnspiel-Schwindel

25.000-Euro-Vergleich

Eckhart berief sich aber auf eine Bestimmung im Konsumentenschutzgesetz, wonach Gewinnversprechen klagbar sind. Allein das Kuvert samt der Unterlagen und Ausdrücken aus der Rechtssprache vermittle den Eindruck einer offiziellen Sendung. Daher beschloss sie das Unternehmen zu klagen. Ihr Brief dürfte dann für ordentlichen Stress in der „Hit-Fabrik“ gesorgt haben: Kürzlich erreichte sie nämlich ein Schreiben des Rechtsvertreters, in dem ihr ein Vergleich in der Höhe von 25.000 Euro angeboten wurde. Jackpot – nach drei Jahren darf sich die Juristin über diese Summe auf ihrem Konto freuen!