„Freizeitticket-Angebot ist konkurrenzlos“

Förderungen an Gäste

Seit Jahren werde über die jährlichen Preissteigerungen beim Freizeitticket gejammert, „aber tatsächlich tun wir uns schwer, diese Leistungen aufrecht zu erhalten. Weiteren Druck seitens der Politik verstehen wir daher überhaupt nicht, noch dazu, wo wir ein Produkt bieten, das es nicht nur in Österreich nicht gibt, sondern im ganzen Alpenraum.“ Wenn Förderungen, dann direkt an den Gast – wie das einzelne Gemeinden praktizieren.