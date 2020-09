Flick-Anruf: Sensations-Rückkehr beim FC Bayern?

„Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen“, meinte Götze zuletzt in der „Bild“. Mit den Bayern, die in der vergangenen Saison das Triple holten, könnte er dieses Ziel verwirklichen. Von einem möglichen Einjahresvertrag plus Option ist bereits die Rede. Die Bayern-Vorstände Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic sollen jedoch (noch) gegen eine Götze-Rückkehr sein.