EU genehmigt Österreich weitere 4 Milliarden Euro

Künftig können unter bestimmten Umständen auch Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern profitieren, die am 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Die Hilfe werde auf Basis der „Wirtschaftskrisenklausel“ in Kombination mit dem befristeten EU-Beihilferahmen notifiziert, teilte die Kommission mit.