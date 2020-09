Corona: Genesene unter 40 oft ohne Antikörper

Überraschende Erkenntnis im Rahmen der im Juni durchgeführten Coronavirus-Studie in Reichenau an der Rax in Niederösterreich: So weisen die meisten Personen im Alter zwischen 15 und 40 Jahren, die eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben, keine Antikörper auf. Die Gemeinde war im Frühjahr stark von der Pandemie betroffen gewesen, in der Folge wurde der gesamten Bevölkerung der Gemeinde eine Testung auf Antikörper angeboten.