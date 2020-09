Griechenland? Sturms Spendlhofer weiß von nichts

Online-Meldungen zufolge soll der 27-jährige Spendlhofer am kommenden Dienstag nach Absolvierung der obligaten, sportmedizinischen Tests einen Drei-Jahres-Vertrag auf der Ferieninsel unterzeichnen. In Graz hörte sich das aber alles anders an. „Bei mir war noch niemand deswegen“, sagt Sportchef Andi Schicker. „Ich weiß nur, dass der Verein Interesse hat.“ Spendlhofer selbst wusste gestern von nichts. „Auf einmal bin ich bei denen im Kader auf transfermarkt.at! Ich hab nicht einmal ein Angebot bekommen! So etwas hab ich noch nie erlebt!“